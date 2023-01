Milan, Impallomeni: “Maldini ha parlato perfettamente”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato del momento no del Milan. Ecco le sue parole riguardo anche Maldini

Sul momento no del Milan: "Le parole nel post-gara di Maldini sono state perfette. Ma è evidente che questa squadra ha smarrito un'idea di gioco, oltre a una condizione atletica e psico-fisica disastrosa. Poi ci sono davvero troppi infortuni. Si sapeva che dopo il Mondiale poteva essere un altro campionato, il Milan è disorientato adesso. Lo vedo svuotato, fuori da se stesso e le cause sono molteplici. E' una crisi inedita, lo scorso anno girò a vuoto a un certo punto ma stavolta è andato a picco. Non ha più lo spirito famelico. Il segnale si è avuto già a dicembre con qualche partita. Era una crisi sorda, che poi è esplosa. Ma dice bene Maldini, guai a fare processi, ma la realtà dice che sei lontano dallo Scudetto e uscito fuori già dalla Coppa Italia".