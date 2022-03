Milan, Impallomeni: “Kessie? Barcellona in rinascita, scelta eccellente”

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato il sempre più probabile passaggio di Franck Kessie dal Milan al Barcellona

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato il sempre più probabile passaggio di Franck Kessie dal Milan al Barcellona. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Secondo me ha fatto una scelta eccellente, perché va nel Barcellona della rinascita. Xavi è un grande allenatore in prospettiva. Al netto delle difficoltà finanziarie può garantire stipendi buoni, però la domanda è: può incidere su questo finale di stagione nel Milan? Il rapporto tra i tifosi e Kessiè non è idilliaco, non vorrei che una partita sottotono crei nuovi nervosismi. Dovrà essere bravo l'allenatore a stare sul pezzo".