Milan, Impallomeni: “Con l’Empoli può essere l’occasione di De Ketelaere”

Stefano Impallomeni ha parlato della possibilità per Charles De Ketelaere di sfruttare un'ulteriore occasione contro l'Empoli

In vista del match di oggi, venerdì 7 aprile, tra Milan ed Empoli, è intervenuto nel consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Stefano Impallomeni. L'ex calciatore si è soffermato in modo particolare su Charles De Ketelaere, dicendosi sorpreso qualora il Stefano Pioli non dovesse farlo partire titolare contro gli azzurri. Di seguito le sue parole a riguardo.