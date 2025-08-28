Milan, Impallomeni: “Difficile analizzarlo, la confusione regna sovrana”

La sconfitta contro la neopromossa Cremonese ha gettato ombre sul nuovo Milan. I soliti errori in fase difensiva e la scarsa profondità e qualità della rosa in certi reparti (difesa e attacco) destano parecchie preoccupazioni. Massimiliano Allegri è chiamato a un lavoro molto impegnativo per risollevare la squadra e renderla credibile per raggiungere l'obiettivo minimo dichiarato: il quarto posto.