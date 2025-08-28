Pianeta Milan
Milan, Impallomeni: 'Difficile analizzarlo, la confusione regna sovrana'
Dopo la sconfitta con la Cremonese, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan nel corso della trasmissione 'Maracana' a TMW Radio
La sconfitta contro la neopromossa Cremonese ha gettato ombre sul nuovo Milan. I soliti errori in fase difensiva e la scarsa profondità e qualità della rosa in certi reparti (difesa e attacco) destano parecchie preoccupazioni. Massimiliano Allegri è chiamato a un lavoro molto impegnativo per risollevare la squadra e renderla credibile per raggiungere l'obiettivo minimo dichiarato: il quarto posto.

Durante la sua carriera, l'allenatore livornese è spesso stato bravo a fare gruppo e ad alleggerire le pressioni che dall'esterno arrivano alla squadra. Intorno al Milan, infatti, c'è ovviamente molto scetticismo. Tra gli scettici, Stefano Impallomeni, il quale si è espresso sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracana'.

Ecco cosa ha detto sul Milan: "Difficile anche analizzarlo, sembra essere chiuso in una bolla di confusione che regna sovrana. Ma Tare può davvero fare l'Igli Tare in questo mercato o è limitato? Dal punto di vista tecnico non capisco in che direzione stiano andando. Hanno incassato bene ma il mercato in entrata continuo a non capirlo. Leggo i nomi del dopo Giroud ed è uno psicodramma: Morata, Abraham, Jovic, Gimenez, sono tutti soldi spesi male".

I suoi dubbi, dunque, riguardano anche il calciomercato e la direzione imboccata dalla dirigenza. La questione attaccante, per esempio, solleva molti dubbi.

