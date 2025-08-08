Milan, il CT della Svizzera: “Jashari come De Ketelaere? No, ecco perché”

Milan, Yakin ( CT della Svizzera) non ha dubbi: "Jashari ha tutto per fare bene a San Siro e diventare un top"

"Una mezzala moderna, con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Ardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento: lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader. Jashari come CDK? Non sono per nulla preoccupato. A soli 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori dalla Svizzera ha convinto tutti, anche in Champions. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top".