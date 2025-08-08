Pianeta Milan
Milan, il CT della Svizzera: “Jashari come De Ketelaere? No, ecco perché”

Ardon Jashari Milanello AC Milan News
Nuovo rinforzo per il Milan: Yakin parla di Jashari e lo elogia pubblicamente. Il ct svizzero è certo che si imporrà anche a San Siro.
Francesco De Benedittis

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, durante un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del nuovo acquisto del Milan: il centrocampista svizzero Ardon Jashari.

Secondo l’allenatore della nazionale elvetica, Jashari - a differenza di De Ketelaere, arrivato anch’egli dal Bruges per una cifra molto importante - è un vero leader e saprà imporsi anche a San Siro. Ecco le sue parole.

Milan, Yakin ( CT della Svizzera) non ha dubbi: "Jashari ha tutto per fare bene a San Siro e diventare un top"

—  

"Una mezzala moderna, con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Ardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento: lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader. Jashari come CDK? Non sono per nulla preoccupato. A soli 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori dalla Svizzera ha convinto tutti, anche in Champions. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top". 

Poi parla della presenza di Modric nello spogliatoio rossonero: "Per un giovane tipo Ardon avere un campionissimo del calibro di Luka in squadra è un grande privilegio. Aiuterà lui e gli altri non solo in campo, ma pure fuori, nello spogliatoio".

