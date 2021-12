Milan, Ielpo pazzo di Kalulu: “Lo adoro, è un giocatore forte”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha speso parole al miele per il difensore del Milan Pierre Kalulu. Questo il suo pensiero

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha speso parole al miele per il difensore del Milan Pierre Kalulu. Questo il suo pensiero ai microfoni di Milan TV: "Kalulu è ancora giovanissimo e ha un’esperienza limitata a quella con il Milan. Lo adoro, per come gioca, per come sta in campo ma anche per la scossa di energia che dà energia alla squadra. È un giocatore forte, che trova spazio non solo per gli infortuni in una squadra prima in classifica in Italia. Non possiamo dire quanto diventerà forte, ha tutti i requisiti per diventare almeno un ottimo giocatore".