Milan, Ielpo: “Maignan è perfetto, sta in campo in modo grandioso”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha espresso la sua opinione su Mike Maignan, definendolo addirittura 'perfetto'. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Milan TV': "Maignan sta facendo molto bene al Milan. Sbaglierà come sbagliano tutti, ma in generale è un grandissimo acquisto. Sta in campo in modo grandioso, io non sono mai stato in campo così. È perfetto".