Milan, Ielpo: “La difesa non ne ha azzeccata una, Giroud il migliore”

Tra le voci autorevoli che si sono espresse in merito a Fiorentina - Milan , a seguito della sconfitta del Diavolo, spicca senza dubbio Mario Ielpo . L'ex giocatore rossonero è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati e ha fatto il punto della situazione sui migliori e i peggiori del match del Franchi, annoverando tra i primi Olivier Giroud e tra i secondi l'intera difesa. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Mario Ielpo

"Ci sono gli echi di gennaio che tornano. La difesa del Milan non ne ha azzeccata una ieri sera, sia nell'uno contro uno che nella scelta su quando uscire alto. Giroud è il miglior giocatore della rosa del Milan in questo momento, non si può togliere".