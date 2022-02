Milan, Ielpo: “Abbiamo archiviato troppo presto le assenze di Ibra e Kjaer”

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo sottolinea le pesanti assenze di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Una mancanza non solo tecnica

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo sottolinea le pesanti assenze di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Una mancanza non solo tecnica, ma soprattuto di mentalità e personalità. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Abbiamo archiviato troppo presto Ibrahimovic e Kjaer. Non avere in campo giocatori come loro due sono assenze pesanti perchè sanno trasmettere forza e mentalità anche ai più giovani". Inoltre Ielpo ha anche parlato di Tomori e Maignan, apparsi evidentemente disattenti nell'ultimo match contro la Salernitana: "Uno degli errori che non bisogna fare quando si è in un momento positivo è pensare di essere i salvatori della patria. Tomori, Maignan devono fare il loro senza strafare e continuare a rendere sui loro livelli che sono altissimi".