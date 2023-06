Milan, Ibrahimovic: “Quest’anno zero trofei: non è andata come volevo”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Prendendo spunto da una domanda sulla fatica che si fa in allenamento, propedeutica ai risultati che deve portare sul terreno di gioco, Ibra ha preso spunto per parlare dell'esito della stagione dei rossoneri di Stefano Pioli .

«Quest’anno si giocava per 4 trofei, zero trofei alla fine. Non parliamo di insuccesso, di fallimento, ma non è andata come volevo. Lavori 11 mesi perché arrivi qualcosa, se non succede impari, cresci lo stesso, ma alla fine vuoi una ricompensa: il premio è il trofeo, non lo stipendio», ha detto Zlatan alla 'rosea'. Milan, il mediano che vuole Maldini >>>