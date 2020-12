Milan, Ibrahimovic: “Sono completo, questa è la mia magia”

Milan, Ibrahimovic e le sue qualità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘SportWeek’. Lo svedese racconta così le sue qualità: “Magie? Ne ho fatte tante, troppe. La più importante è aver fatto la differenza in campo. A tanti sembra impossibile che io, alto quasi due metri, sia capace di fare quello che faccio. E non l’ho fatto solo una volta, l’ho fatto tante volte. Questo mi piace. Quando ero piccolo avevo in testa di diventare più completo possibile, non volevo essere bravo solo nel dribbling o nel tiro o di testa. Io volevo essere il più forte in tutto. Sono completo, questa è la mia magia. Io sono focus. Quando faccio una cosa, devo raggiungerla. Quando sono in campo sono 200 % focalizzato e pretendo lo stesso da tutti i compagni. Poi dopo scherziamo”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Ibra >>>