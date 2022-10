Milan, Ibrahimovic: “Quando smetterò, non voglio avere rimpianti”

Zlatan Ibrahimovic , 41enne attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, ha parlato in esclusiva ai microfoni della 'CNN'. In merito al suo momento personale ed alla possibilità che, al termine di questa stagione, possa annunciare il suo ritiro dal calcio giocato, Ibra ha risposto quanto segue.

“Ho una grande passione per il mio gioco. Ora ho una situazione diversa con la mia età e con i compagni di squadra che ho, ma mi godo ogni giorno perché penso che, quando smetti di giocare a calcio, ti mancherà così tanto che non vuoi avere rimpianti dicendo che avrei dovuto continuare a giocare”. Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>