Il ‘Pampa’ Sosa: “Ibrahimovic al Milan? Lo vedo vicino a Pioli, ma …”

Roberto Sosa , detto il 'Pampa', ex centravanti del Napoli , è stato ospite, su 'DAZN', della trasmissione 'Sunday Night Square'. Tra i tanti argomenti dibattuti, l'argentino ha anche parlato del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan . Non da calciatore, ovviamente, bensì in un'altra veste. Ancora tutta da chiarire, ad onor del vero.

Ecco l'opinione di Sosa sul possibile, nuovo ritorno di Ibra in rossonero: "Dipende dal ruolo che verrà assegnato a Ibrahimovic. Sulla sua personalità non ci sono dubbi, però che funzione avrà lui in questo Milan? Io lo vedo più vicino a Pioli però non vorrei che il tecnico poi si senta delegittimato".