Milan, Ibrahimovic elogia Pioli: “Lavoro credibile e convincente”

Autore della rinascita del Milan, grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno. Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. Il centravanti classe 1981 ha fatto un paragone tra la squadra di questa stagione e quella della prima annata dal suo ritorno, elogiando particolarmente il lavoro del tecnico rossonero Stefano Pioli, che definisce credibile e convincente. Di seguito le sue parole in merito alla questione, pronunciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. (INTERVISTA COMPLETA)