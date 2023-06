Ibrahimovic: “Galliani mi vuole al Monza da tre anni. Ma sono del Milan”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Rispondendo ad una domanda sui contatti, continui, con l'amico Adriano Galliani , ex dirigente del club rossonero che vorrebbe portarlo a giocare nel Monza , società da lui ora amministrata, Ibra ha risposto quanto segue.

«Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c'è una bella natura, che sul tavolo c'è già il contratto. Ma non siamo là: io sono un giocatore del Milan e sono orgoglioso di esserlo. A una certa età non c'è più l'ego, non hai bisogno di dimostrare. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più».