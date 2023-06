Ibrahimovic: “Manchester City-Inter? Non posso tifare per nessuno”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Rispondendo ad una domanda su dove sarà 'convogliato' il suo tifo personale nella finale di Champions League del prossimo 10 giugno a Istanbul tra Manchester City e Inter, Ibra ha risposto: «Non posso tifare per nessuno, perché gioco nel Milan e l’Inter è in finale. Ho giocato nel Manchester United, il City è in finale. Spero sia una bella partita». Milan, quattro bomber per una maglia >>>