Milan, senti Lucca: “Adoro Ibrahimovic, è il mio idolo”

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, è stato intervistato da Repubblica e non ha saputo nascondere la sua stima per il dirigente ed ex calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Lucca, in più occasioni, ha dichiarato che lo svedese è il suo idolo. Ecco le parole di Lucca su chi sono i suoi idoli: "Adoro Ibra, che mi ha regalato la sua maglia, e Novak Djokovic per la forza mentale".