Milan, Ibrahimovic: “Io e Kakà saremmo stati il buono e il cattivo”

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato con lo UEFA President's Award . L'ex giocatore rossonero - oggi Senior Advisor di RedBird con competenze sul Milan - è stato premiato dal Presidente della UEFA Aleksandr Ceferin direttamente dal palco di Montecarlo . Infatti, a Montecarlo sono in corso i sorteggi della prossima edizione della Champions League 2025/26 . Il riconoscimento viene assegnato a personalità che hanno raggiunto "risultati straordinari, eccellenza professionale e qualità umane esemplari".

Le parole di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dal palco: "Buonasera a tutti, spero che vi stiate divertendo. Questo premio lo accetto con grande onore. Voglio ringraziare Ceferin: significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e in grandi club, i migliori al mondo. Sono estremamente grato e riconoscente. Gol migliore? La mia top 10 di gol non è male devo dire, ne ho fatti tanti: se ne devo scegliere uno vado con il gol di tacco contro Buffon e poi quello contro l'Inghilterra in rovesciata".