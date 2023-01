Milan, Ibrahimovic critica l’Argentina mondiale: “Non si vince così”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a 'France Inter' dei Mondiali vinti dall'Argentina. Ecco le dichiarazioni dello svedese

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista all'emittente radio 'France Inter' per presentare il suo personaggio nell'ultimo film di Asterix e Obelix, "Il Regno di Mezzo".

Per l'occasione, Ibra è tornato a parlare dei Mondiali in Qatar, che hanno visto vincere l'Argentina di Lionel Messi, in finale ai calci di rigore, contro la Francia di Kylian Mbappé. Due fuoriclasse che Zlatan stima e ammira.

Milan, le parole (mai banali) di Ibrahimovic — "Messi è considerato il miglior giocatore della storia, ero sicuro che avrebbe vinto. E Mbappé vincerà comunque un altro Mondiale. Non sono preoccupato per lui, sono preoccupato per gli altri in Argentina, perché ci ricorderemo di Messi, ma anche degli altri che si sono comportati male".

"Per me, parlando da grande giocatore professionista, è un segno che vincerai una volta, ma non vincerai più. Non si vince così", ha criticato, quindi, Ibrahimovic l'atteggiamento dei calciatori della 'Selección' di Lionel Scaloni.