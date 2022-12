Milan, Ibrahimovic contento di Leao: “È tra quelli che fanno la differenza”

Nel corso di una lunga intervista, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato sul compagno al Milan Rafael Leao, elogiandolo per quanto sta facendo

Fabio Barera

Autore della rinascita del Milan, grazie alle sue prestazioni, i suoi gol, e il clima nuovo che ha creato nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno. Dopo l'infortunio e la conseguente operazione, sembra che lo svedese possa rientrare in campo nel corso di questa stagione. Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni de LaGazzetta dello Sport, l'attaccante rossonero ha espresso il proprio commento sul compagno Rafael Leao, complimentandosi per quanto sta facendo, Di seguito le sue parole alla Rosea. (INTERVISTA COMPLETA)

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic su Rafael Leao — "Leao per noi è molto, molto importante. È uno di quelli che sta facendo la differenza. È stato il miglior giocatore della Serie A l'anno scorso, sta bene. Facendo un'altra scelta, bisogna ricominciare da zero. Non è sicuro che uno sia pronto o maturo per questo, quando è arrivato qua non era un giocatore che faceva la differenza".

"Poi è cresciuto e adesso ha grande fiducia. Il mister gli dà anche grande libertà di fare ciò che vuole. Queste situazioni in un altro club non è che si verificano subito: dipende da te, devi crearle queste situazioni. Da noi invece sta bene, sorride sempre, anche prima di fare gol. Deve continuare a stare bene, questa è la cosa più importante. Per le cose extra-campo, purtroppo, noi colleghi possiamo fare poco, ognuno deve pensare al suo".

"Lui è giovane ed è cresciuto più di tutti. De Ketelaere è forte e serve pazienza. Ma Leao è di un altro livello, sopra la media. Gli manca uno step: lo farà solo quando si convincerà pienamente delle sue capacità. Non sa quanto è forte. A quel punto farà paura e il prezzo salirà".