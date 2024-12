Milan, Ibrahimovic: “All’inizio Gerry non mi voleva, Furlani lo ha convinto”

Milan, Ibrahimovic: "Ci siamo incontrati quando è arrivato nel periodo di Elliot: quando si tratta di..."

"Giorgio e io ci siamo incontrati per la prima volta quando è arrivato durante il periodo di Elliott. Quando è diventato CEO, ci siamo seduti per parlare e gli è piaciuto abbastanza l'incontro da incoraggiare Gerry a incontrarmi. Inizialmente Gerry ha detto che non voleva assumere ex giocatori, ma Giorgio lo ha convinto che fossi diverso. Quando si tratta di numeri, ci affidiamo a Giorgio. Quando inizia a fare i suoi calcoli, ad esempio su quali giocatori possiamo permetterci, è un mostro."