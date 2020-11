Milan, Ibrahimovic: “Ecco la differenza tra il mio e gli altri ritorni”

Milan, Ibrahimovic sul suo ritorno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, intervistato dalla ‘UEFA’, ha spiegato perché il suo ritorno al Milan ha funzionato rispetto ad altri. Queste le dichiarazioni: “La prima domanda che mi hanno posto quando sono tornato al Milan era relativa a tutti gli ex che erano tornati qui e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero nella loro prima esperienza al Milan. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho risposto semplicemente: “Non ho mai perso la passione per ciò che faccio“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Ibra >>>