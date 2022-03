Milan, Ibrahimovic: “In squadra non ci sono giocatori con grande ego”

Zlatan Ibrahimovic ha speso parole al miele nei confronti del Milan e ha parlato anche della poca competizione in squadra per un motivo

Sul suo ritorno al Milan e giocare ad alti livelli anche a 40 anni: “Gioco con molta emozione perché è un club che mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato. È stato bello tornare in UEFA Champions League. Dopo aver sfiorato la qualificazione per un paio d'anni, tutti erano molto contenti di tornare”.

Una battuta insieme a Leclerc sul suo momento in rossonero: "Adesso non sono io che rincorro il pallone, ma viceversa. C'è tanta competizione in squadra? In realtà no, non ci sono giocatori con un grande ego".