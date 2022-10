Milan, Ibrahimovic: “Continuerò a giocare finché produrrò risultati”

Zlatan Ibrahimovic , 41enne attaccante del Milan attualmente fermo per infortunio, ha parlato in esclusiva ai microfoni della 'CNN'. “Sto cercando di rimanere al livello di questi giovani ragazzi lavorando sodo e di mantenere il ritmo”, ha dichiarato il bomber di Malmö , alle prese con il recupero post operazione ai legamenti del ginocchio sinistro . Motivo per cui tornerà in campo soltanto nel gennaio 2023 .

A proposito di un suo possibile ritiro dal calcio giocato, poi, Zlatan ha dichiarato: “Voglio essere in salute e, fin quando sarò a quel livello, continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare. Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sta rallentando e allora sarò realista". Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>