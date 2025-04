Milan, i giocatori in coro: promossa la difesa a tre. Ecco perché

"Il mister ha fatto bene a cambiare schieramento perché l'Udinese è una squadra che crossa molto e ha attaccanti molto pericolosi in area. E con questo schieramento, con in tre centrali e i terzini, abbiamo difeso bene, non facendoli crossare, e non ci hanno messo in difficoltà". Così Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' nel post partita di Udinese-Milan 0-4. Il serbo ha parlato della difesa a tre. Un modulo promosso da tutti i giocatori intervistati dopo la gara.