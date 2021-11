Milan, Helveg: “Kjaer è un pilastro, Calabria sa attaccare e difendere”

Thomas Helveg, ex calciatori di Milan e Inter, ha parlato del derby, di Simon Kjaer e Davide Calabria. Queste le dichiarazioni

Thomas Helveg, ex calciatori di Milan e Inter, ha parlato del derby, di Simon Kjaer e Davide Calabria. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera': "Un derby come tutti gli altri, è una partita con una sua storia. Sono molto curioso, la partita del Milan contro il Porto non lascia segni positivi, forse avevano in testa il derby anche a livello di scelte del mister. Ci sono giorni per recuperare, ma sarà una gara senza dubbio intensa con due squadre che vanno in campo per vincere”.