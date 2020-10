Milan, Hauge: “Vi spiego il mio rapporto con il Futsal”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, esterno d’attacco del Milan, ha parlato del suo passato da giocatore di Futsal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Giocare a calcio è divertente. Possesso palla, dribbling e altre qualità sono anche le mie caratteristiche come giocatore. Mi piace tenere palla, tentare il dribbling, far divertire i tifosi un po’ come i giocatori di Futsal anche se si gioca in di meno. Mi è piaciuto molto giocare a Futsal, ma ora preferisco il calcio“.

