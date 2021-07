Milan, Hauge: “Kjaer? Con Eriksen ha dimostrato che leader è”

Jens Petter Hauge, esterno offensivo del Milan, nell'intervista rilasciata al quotidiano Dagbladet ha parlato di Simon Kjaer

Jens Petter Hauge, esterno offensivo del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano Dagbladet. Hauge ha parlato anche di Simon Kjaer, difensore centrale rossonero: "Quello che è successo con Eriksen? Era una situazione davvero difficile per tutti ma è rimasto calmo. Simon è riuscito a compattare la squadra e a prendersi la responsabilità. Ha salvato la vita di Christian, è stato un momento impattante per tutti. Non sono rimasto sorpreso, quando si presentano situazioni del genere dimostra che leader è".