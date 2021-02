Milan, Gullit sulla corsa scudetto: “La favorita? Ho le idee chiare”

Milan, la favorita di Gullit per lo scudetto

Ruud Gullit, ex giocatore del grande Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato della corsa scudetto in Serie A. L'olandese non ha dubbi si chi sia la favorita a vincere il torneo. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "La mia favorita resta la Juventus. Certo, l'Inter è in testa, il Milan ha giocato alla grande prima di essere frenato dalle assenze, anche la Lazio mi piace. Ma i bianconeri hanno la squadra più forte e possono rimontare".