Milan, Gullit: “I rossoneri stanno combattendo e soffrendo”

Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, ha parlato anche dei rossoneri in un'intervista esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport'

Ruud Gullit , ex attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Tulipano Nero' sulla stagione rossonera fin qui ( CLICCA QUI PER LEGGERLA IN VERSIONE INTEGRALE ).

Sulla stagione del Milan: «Difficile. Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-2022 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso .... In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po' tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions League hanno vinto l'andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce».