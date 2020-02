Milan, Gullit: “I tifosi hanno perso la pazienza, ma credo sia normale”

ULTIME NEWS MILAN – Ruud Gullit, ex calciatore del grande Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento del Milan e della delusione dei tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: “I tifosi giustamente hanno perso la pazienza ma credo sia normale. La loro richiesta può dare una spinta alla dirigenza per cercare di rimediare la situazione”. Intanto Matteo Gabbia ha stabilito un nuovo record in Serie A: per sapere qual è, continua a leggere >>>

