Milan, Giunti: “Maldini e Massara avrebbero meritato la conferma molto prima”

Federico Giunti , ex allenatore del Milan Primavera, ha parlato di Divock Origi, dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara e di tanto altro. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Il Milan è un po’ bloccato rispetto a Inter e Juventus? “Inter e Juventus sono le uniche che stanno facendo qualcosa, ma non è solo il Milan ad essere leggermente bloccato. Probabilmente il ritardo è stato dovuto anche all’arrivo della nuova società. Per giocare una stagione a livelli molto alti servirà qualcosa oltre all’acquisto di un centravanti”.

Botman andrà al Newcastle, il Milan sta dirottando le priorità su altri ruoli? “Credo che la priorità sia trovare il sostituto di Kessiè. La politica del Milan degli ultimi anni è stata chiara. Maldini e Massara hanno avuto il coraggio di prendere determinate decisioni senza dover spendere grandi cifre, cosa che alla fine ha pagato. Il reparto difensivo per dire è esploso proprio quando è venuto a mancare Kjaer. L’esplosione di Kalulu è stata incredibile, doveva solo essere utilizzato di più. Lui e Tomori sono rapidi, forti di testa, perfetti per il gioco di Pioli. Sono convinto che Maldini e Massara avranno la capacità e la fortuna di potere costruire bene. avrebbero meritato una conferma molto prima”.

Adli dove lo vedresti nello scacchiere di Pioli? “È un giocatore tutto da scoprire. Sembra abbia una propensione più offensiva. Potrebbe giocarsela per il ruolo anche dietro la punta”.

Giovani nella Primavera del Milan che potrebbe esordire in Serie A? "Stefano li ha osservati tutti, ha le informazioni necessarie su tutti per poter decidere di far compiere il salto a qualcuno".