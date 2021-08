Milan, Giroud: “Ziyech grande giocatore, sarei felice di giocare con lui”

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Le dichiarazioni sull'ex compagno Hakim Ziyech

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Chi meglio di lui può descrivere le qualità di Hakim Ziyech, suo ex compagno al Chelsea e obiettivo di mercato rossonero? Le dichiarazioni: "Ziyech è un grande giocatore, ha grandi capacità tecniche, esperienza. Più giocatori di livello ci sono nel Milan e meglio è, quindi sarei più che felice di giocare con lui".