Milan, Giroud: “Maignan diventerà il primo portiere della Francia”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un' intervista rilasciata al canale ufficiale della Serie A Tim. Giroud ha parlato di Mike Maignan, suo compagno di squadra in rossonero: " "Maignan lo sentivo quando stavo per firmare per il Milan. Credo diventerà il primo portiere della nazionale francese quando Lloris lascerà. Ha molto talento".