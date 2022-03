Milan, Giroud: “Kalulu mi ha sorpreso. E’ giovane, ma è molto maturo”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Kalulu, Theo Hernandez e Maignan

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Giroud ha parlato anche di Theo Hernandez,Maignan e Kalulu: "Theo non è una sorpresa, ma è impressionante. Non è un caso che sia in nazionale. Mike lo stesso: è il futuro della Francia tra i pali, quando Lloris smetterà. Pierre mi ha sorpreso per la facilità della sua polivalenza, da centrale sta facendo grandi cose. E' giovane ma dimostra molta maturità. Sono felice per lui, si merita tutto perché lavora duramente".