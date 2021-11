Milan, Giroud: “Ibrahimovic è molto rispettato nello spogliatoio”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset. Ecco cosa ha detto

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Ecco cosa ha detto: " Derby ? "E' una partita che bisogna vincere per i nostri tifosi, sono molto felice di giocarlo per la prima volta e di vivere questo derby".

Sull'arrivo al Milan: "Non era il momento giusto per andare in Italia e all'Inter. Il mio destino era firmare per il Milan l'anno successivo".