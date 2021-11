Milan, Giroud: “Ibrahimovic? Dall’esterno c’è un’idea diversa…”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il francese ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero: "Rapporto con Zlatan? Normale, come con tutti gli altri compagni di squadra. Ibra è una persona piacevole e molto disponibile nelle spogliatoio, parla con i compagni, è molto presente ed è un gran professionista. Abbiamo un buon dialogo. Forse all’esterno appare diverso, un po’ più, come dire, concentrato su se stesso, ma non è affatto così con chi lavora con lui ogni giorno". Ecco le altre dichiarazioni di Giroud.