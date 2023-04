Milan, Giroud: “Non vediamo l’ora di giocare il derby di Champions”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla semifinale di Champions League contro l'Inter

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Sky Sports'. Tra i temi toccati dal centravanti rossonero, anche quello relativo al derby in semifinale di Champions League contro l'Inter, che la squadra non vede l'ora di giocare. Ecco, dunque, le dichiarazioni del bomber francese del Diavolo di Stefano Pioli.