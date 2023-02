Milan-Atalanta, Giroud: “Partita importante per la Champions”

Su Milan-Atalanta: "Dopo il mese di gennaio avevamo bisogno di una partita per rialzarci. Lo abbiamo fatto contro Torino e Tottenham, contro il Monza non è stato tutto perfetto ma per la fiducia sono state tutte partite importanti. Contro l'Atalanta lo sarà ancora di più visto che sono come noi in corsa per la Champions". Milan, Messias: “Non abbiamo capito cos’è successo. Dobbiamo lavorare”