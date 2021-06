Milan, Giovanni Galli: “Calabria è il miglior rossonero della stagione”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato sul canale youtube del giornalista Carlo Pellegatti. Ecco cosa ha detto

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, è stato intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube. Ecco cosa ha detto: "Il simbolo della stagione de Milan? Kessie ha fatto un campionato straordinario, così come Kjaer, ma io voglio fare il nome di Davide Calabria che era reduce da stagioni in cui non aveva particolarmente brillato. Voglio sottolineare in particolare una partita che è la perfetta fotografia di questo ragazzo, cioè quella a San Siro contro la Juventus". Milan, Calhanoglu è spalle al muro. Contatti costanti con Pioli