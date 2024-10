Milan, il giornalista tuona: “Quest’anno mancano un Maldini e un Massara”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato su 'YouTube' da Carlo Pellegatti, soffermandosi sull'assenza in casa Milan di due personalità del calibro di Paolo Maldini e Frederic Massara. In particolare ha sottolineato come il tifoso media ritenga una follia il fatto di non avere uno come l'ex capitano in dirigenza. Poi il noto cronista ricorda come la società faccia le proprie scelte, giuste o sbagliate che siano. In conclusione fa notare come in molti pagherebbero per avere una storia come quella che ha avuto Maldini in rossonero. Ecco, dunque, le sue parole.