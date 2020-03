Milan, Giordano: “Pioli? Dimettersi sarebbe un autogol per lui”

ULTIME NEWS MILAN – Bruno Giordano, ex calciatore e allenatore, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di ‘TMW Radio’. Ecco le sue dichiarazioni: “Se mi aspetto le dimissioni di Pioli? Sarebbe un autogol per lui. Significherebbe interrompere un discorso che ha iniziato con la squadra. Sta facendo un buon lavoro e a fine stagione se ne potrebbe riparlare. È vero che non avrà vicino Boban e Maldini che lo hanno portato a Milano ma deve continuare fino a fine anno. Sarebbe irrispettoso anche per i tifosi”. Intanto Zlatan Ibrahimovic potrebbe restare anche il prossimo anno: per saperne di più, continua a leggere >>>

