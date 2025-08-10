Milan, Giannichedda: “Hojlund o Vlahovic? Meglio puntare su…”

L'ex calciatore e tecnico – che ha vestito le maglie di Udinese, Lazio e Juventus – Giuliano Giannichedda , ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, ha parlato della lotta scudetto, indicando il Milan come un'incognita nonostante la garanzia rappresentata da Allegri. Sul tema centravanti, invece, tra Hojlund e Vlahovic, Giannichedda non ha avuto dubbi. Ecco le sue parole.

Milan, Giannichedda: "Allegri è una garanzia. Vlahovic o Hojlund? Scelgo..."

Sulla lotta scudetto: "Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti. Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".