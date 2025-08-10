Pianeta Milan
Milan, Giannichedda: “Hojlund o Vlahovic? Meglio puntare su…”

Milan, Giannichedda considera i rossoneri un’incognita: Vlahovic meglio di Hojlund per l’attacco? Il tecnico ha pochi dubbi.
L'ex calciatore e tecnico – che ha vestito le maglie di Udinese, Lazio e Juventus – Giuliano Giannichedda, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, ha parlato della lotta scudetto, indicando il Milan come un'incognita nonostante la garanzia rappresentata da Allegri. Sul tema centravanti, invece, tra Hojlund e Vlahovic, Giannichedda non ha avuto dubbi. Ecco le sue parole.

Sulla lotta scudetto: "Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti. Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".

Chi tra Hojlund e Vlahovic? "Hojlund è un giocatore più giovane, guadagna di meno, ha voglia di fare bene tornando in Italia. Vlahovic è un buonissimo calciatore, ma per gli anni fatti alla Juve non è che cambi qualcosa al Milan, anche lì hai pressione e devi dimostrare. Credo che sia meglio puntare su Hojlund. A livello di voglia lo vedo più centrato".

