Milan-Genoa, Pioli: “Il mercato di gennaio ci ha migliorato non solo tecnicamente”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa alle ore 15.00. Ecco alcune delle parole rilasciate da Stefano Pioli a Milan TV (qui l’intervista integrale). “Il mercato invernale? Ci ha migliorato la squadra dal punto di vista tecnico e non solo. E’ l’aspetto che si nota di più ma è tutto il lavoro che c’è dietro durante la settimana, la cura del particolare è quella che fa la differenza, ma anche il fatto di fare tutto con grande attenzione. Begovic e Kjaer hanno contribuito in questo senso, sono calciatori di livello e grandi professionisti”, ha detto il tecnico emiliano. Queste, invece, le parole di Davide Nicola tecnico del Genoa>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android