Milan, Gazidis: “Sto benissimo. Rimasto senza parole dall’affetto di tutti”

Ivan Gazidis ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento per il supporto ricevuto dopo la brutta notizia del tumore alla gola. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV.

Sul suo stato di salute: "Sto benissimo, sto lavorando anche durante il giorno. E' vero che sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia, ma starò bene. Non vedo l'ora di tornare a Milano. E' importante che la squadra stia crescendo, l'inizio della stagione deve essere forte".

Sull'affetto ricevuto: "Sono rimasto senza parole. Vorrei dire grazie dal profondo del cuore a tutti i tifosi, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto. Queste cose mi danno tanta forza. Questa forza è come un vento alle spalle che mi spinge avanti. Per me sembra più facile con questo supporto. Come un giocatore sul campo. Capisco che sentono i giocatori quando San Siro sta facendo un ambiente così forte. Mi sento questo adesso, non c'è un sentimento nel mondo meglio. Non vedo l'ora di vedere i tifosi a San Siro. Tutti noi dobbiamo tornare sul campo con un San Siro pieno. Sarò là prestissimo".

Sullo staff medico: "Ringrazio lo staff medico del club, in particolare Stefano Mazzoni. Anche i medici e infermieri del centro diagnostico italiano per aver trovato questo tumore. Il club è incredibile, le persone e la gente mi hanno scritto messaggi speciali. Sono pronto per questa sfida e tornerà presto".

Sul lavoro: "La mattina è possibile lavorare con i miei colleghi. Dopo ci sono varie visite. Ho piena fiducia nello staff del club, abbiamo una squadra fortissima sia sul campo che fuori. La stagione sarà importante per noi, stiamo tutti lavorando duramente per questa sfida sia per la squadra maschile che per quella femminile".

Un saluto ai tifosi: "Grazie mille, grazie a tutti e sempre forza Milan! Un abbraccio".