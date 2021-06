Milan, Gazidis: “Rigore di Kessie contro l’Atalanta? Siamo impazziti”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV della stagione appena terminata

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Gazidis ha parlato della stagione appena terminata: "Che stagione! Abbiamo vissuto una stagione veramente speciale ed emozionante. Il Milan è così grande, con tifosi in tutto il mondo. C'è un senso di unità che mi dà orgoglio e dà al club una forza pazzesca. Rigore di Kessie contro l'Atalanta? "Che momento! Fuori di testa! Siamo in Champions. Noi soffriamo come tutti i tifosi. Questo era il culmine di un lavoro difficile, duro e lungo. Alla fine ce l'abbiamo fatta e ce lo meritiamo. Non solamente cosa abbiamo fatto, ma anche per me è molto importante come lo abbiamo fatto. E' stata una vittoria meritata per i tifosi". Ecco le altre dichiarazioni di Gazidis.