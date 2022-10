Milan, Gazidis: “Player trading possibile: vi spiego il motivo …”

"Vorrei dire che il Milan rimane uno dei più grandi marchi del calcio. E ci sono diversi livelli come ha detto il presidente che ci sono dietro la crescita commerciale: lo stadio, le prestazioni sul campo. Queste cose richiedono esperienza ed equilibrio , se si procede troppo rapidamente da un lato si perde dall’altro. La crescita dei ricavi non porta a nulla senza aumentare le prestazioni sul campo. Ci sono rischi nell’essere conservativi e rischi nell’essere troppo aggressivi ".

"Ed è qui che entrano in gioco esperienza ed equilibrio. Questo vale anche per il player trading - l'opinione di Gazidis per il Milan -: credere che sia meglio tenere sempre i nostri giocatori migliori potrebbe essere paradossalmente troppo conservativo. Con il tempo l’età della rosa aumenterà, quello che si poteva pensare di ottenere dagli investimenti non avrà la sua reale contropartita".