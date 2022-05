Milan, Gazidis: “Per la cessione ci sono discussioni in corso”

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato ai microfoni del Guardian della possibile cessione del club da parte di Elliott.

L'ad si è soffermato sulle voci della possibile cessione del club da parte di Elliott. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Ci sono discussioni in atto. Elliott non ha cercato di vendere, gli altri sono venuti da loro. Ci sono due gruppi che amano e credono nel modo in cui è stata costruito il Milan moderno. Quindi, indipendentemente dal fatto che Elliott rimanga o che uno di questi gruppi subentri, il progetto avrà continuità. Se resto come CEO? Rimarrei sicuramente per l’immediato futuro".