Milan, Gazidis: “Ottimo equilibrio tra Ibrahimovic e Pioli”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato, in un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, del rapporto che lega Zlatan Ibrahimovic al tecnico rossonero Stefano Pioli. «C’è un ottimo equilibrio. E come Ibra mi ha sorpreso per il suo lato tenero, così Pioli mi ha colpito per il carattere. Mi ha impressionato la forza di Stefano, oltre alla sua sensibilità». Leggi qui l'intervista integrale a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>