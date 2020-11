Milan, Gazidis: “Nuovo stadio fondamentale per diversi motivi”

Milan, Gazidis sul nuovo stadio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell’importanza del nuovo stadio non solo per il club rossonero. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’: “Nel breve termine vogliamo continuare a sviluppare l’ambito sportivo, mentre a livello aziendale vogliamo aumentare i ricavi, attraverso i risultati sportivi, le sponsorship. Di fondamentale importanza per il futuro sarà il nuovo stadio. Se vogliamo essere un club moderno e vincente abbiamo bisogno di uno stadio adatto alle nostre esigenze. Che possa abbracciare tutte le diversità e coinvolgere tutti i nostri tifosi, di oggi e di domani. Il nuovo stadio sarà fondamentale anche per l’evoluzione della città di Milano, per tutti i milanesi, non solo i milanisti”. Questa l’intervista integrale di Ivan Gazidis >>>